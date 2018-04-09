Полоний, которым отравили Полонского, находился в офисе Березовского до прибытия в Лондон Лугового и Ковтуна

Полоний-210, которым отравили Александра Литвиненко, находился в Лондоне еще до приезда туда Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых власти Великобритании обвиняют в причастности к убийству Литвиненко. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, об этом говорится в материалах, собранных немецкой прокуратурой в Гамбурге.

"Согласно постановлению от 6 ноября 2009 года, вынесенному старшим прокурором Реддером, оценка всех собранных прокуратурой Гамбурга доказательств, в том числе полученных из Великобритании данных об установленных британскими органами следствия местах, зараженных "полонием-210", указывает на то, что полоний находился в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Ковтуна 1ноября 2006-го. В частности, радиоактивные следы были обнаружены в лондонском офисе Б. Березовского и в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы, с которым А. Литвиненко встречался в Лондоне 1 ноября 2006 года до общения с Луговым и Ковтуном", - говорится в заявлении Генпрокуратуры в телеграм-канале.

Поясняется, что, поскольку предполагаемый участник этого отравления Ковтун прилетел в Лондон 1 ноября 2006 года из Гамбурга, прокуратура этого города тоже проводила свое расследование параллельно с российским расследованием и с британским расследованием.

"С учетом изложенного прокуратура Гамбурга своим постановлением прекратила производство по данному делу за отсутствием оснований для выдвижения обвинения", - добавили в Генпрокуратуре. Ведомство также опубликовало документы из Гамбурга.

Там отметили, что Великобритания отказалась предоставлять России доказательства по делу о смерти Литвиненко - материалы были засекречены.

Более того, с момента возбуждения Генпрокуратурой РФ уголовного дела по факту смерти Литвиненко 16 декабря 2006 года до настоящего времени британские власти и, в частности, МВД Великобритании в полном объеме не выполнили ни одного российского запроса о производстве процессуальных действий на территории Великобритании. Также России было отказано в предоставлении результатов экспертных исследований причин смерти Литвиненко.

Напомним, что Александр Литвиненко скончался в Лондоне. По данным британской экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием. Обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. На обзорных слушаниях в 2013 году юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти Литвиненко работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка МИ-6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

Сегодня Генпрокуратура РФ заявила, что в смерти Литвиненко был заинтересован Борис Березовский.

"Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Б. Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании", - заявили в надзорном ведомстве.