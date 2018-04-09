В Екатеринбурге запретят ездить по нечетной стороне Челюскинцев

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Челюскинцев от переулка Красного до улицы Гражданской.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, такие ограничения движения вводятся в связи с реконструкцией моста через реку Исеть.

Дорога будет перекрыта с 16 апреля по 5 мая 2018 года. Движение транспорта организуют по четной стороне улицы.

В администрации уточняют, что работы по реконструкции будет проводить ООО "Городское управление дорожно-строительных работ".