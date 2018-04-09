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09.04.2018 12:31 Мск (14:31 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Памфилова хочет создать в РФ "новую, беспрецедентную избирательную систему"
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Элла Памфилова, Сергей Кириенко (2017) | Фото: kremlin.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об амбициях создать в РФ "новую, беспрецедентную избирательную систему, у которой не будет аналогов в мире". Об этом она заявила в ходе коллегии Минкомсвязи, передает корреспондент Накануне.RU.
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По ее словам, речь идет о максимально защищенной и максимально прозрачной системе для российских граждан.

Памфилова отметила, что уже на прошедших в марте 2018 года выборах был сделан шаг к этой цели. В частности, "высочайший уровень доверия был во многом восстановлен благодаря тому, что выборы прошли максимально открыто и прозрачно". Это удалось сделать в том числе и через тесное взаимодействие ЦИК с Минкомсвязи и ответственными ведомствами на протяжении всего избирательного периода, отметила Памфилова.

"Мы настолько хорошо с вами продумали ряд аспектов, что фактически все, что происходило, было на контроле, отследилось. Это позволяет нам представить обществу полную картину того, что происходило, и еще раз подтвердить, что выборы открыты, прозрачны, их результаты достоверны", - прокомментировала глава ЦИК.

Как подчеркнула Памфилова, Центризбирком проводит глубокую внутреннюю работу над ошибками и анализирует все плюсы, полученные в ходе кампании 2018 года. Также, по ее словам, у ЦИК есть планы по созданию управления по перспективному развитию.

Напомним, оппозиция в Госдуме готовит закон об отмене голосования по месту нахождения, по мнению авторов инициативы, эта практика стала "легализацией каруселей".

выборы президента-2018, голосование(2018)|Фото: Накануне.RU

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09.04.2018 12:31 Мск | Москва | Вероника Килина
14:31 Екб


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Памфилова хочет создать в РФ "новую, беспрецедентную избирательную систему"
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