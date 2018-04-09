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В Свердловской области определили "логистику мусора"
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Курган, мусор, свалка (2017) | Фото:Накануне.RU

С 1 июля в России начнут действовать новые правила обращения с твердыми и коммунальными отходами, согласно которым плата за вывоз мусора перейдет из графы "жилищные услуги" в графу "коммунальные" и будет взиматься не из расчета за квадратный метр площади квартиры, а исходя из количества жильцов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил сегодня журналистам в пресс-центре "Интерфакс" министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подобные меры, помимо прочего, помогут бороться с так называемыми "резиновыми квартирами". По его словам, Свердловская область территориально разделена на три кластера: восточный, куда входит, в том числе Екатеринбург, западный и северный. По всем ним был объявлен конкурс, и по восточному его выиграло МУП "Спецавтобаза".

"Главное, чтобы с 1 июля это предприятие начало функционировать в новых условиях", - пояснил Смирнов.

Участвовавший в пресс-конференции заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов подчеркнул, что по западному и северному кластерам конкурсы пройдут до 21 апреля, а их результаты станут известны уже после майских праздников. Кроме того, по словам министра, создаются 16 межмуниципальных центров по переработке отходов. Они будут заниматься сортировкой и переработкой. Вообще, главный акцент в утилизации мусора направлен не на сжигание, а именно на сортировку и глубокую переработку, отметил Свалов.

В планах министерства организовать межмуниципальные полигоны, так как полностью отказаться от складирования мусора на открытых площадках невозможно, но в рамках "Пятилетки развития" в будущем они сократятся до 53%. Также в планах правительства создание перегрузочных станций, где отходы могут храниться до 11 месяцев.

заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, директор МУП "Спецавтобаза" Нафик Фамиев(2018)|Фото: Накануне.RU

Директор МУП "Спецавтобаза" Нафик Фамиев, со своей стороны, отметил, что проект их предприятия - "пилотный". Соглашение с МУП было подписано еще 12 января, с тех пор утверждена территориальная схема, по которой будет работать "Спецавтобаза". Как пояснил Фамиев, восточный кластер является самым крупным из трех, в него вошло 34 муниципальных образования, в том числе Екатеринбург, что составляет 2,7 млн жителей и более 1 тыс. населенных пунктов. На территории восточного также находится более 600 незаконных свалок, которые, по словам Фамиева, будут ликвидированы. На его базе создаются 20 перегрузочных станций, 12 линий по переработке мусора и семь полигонов.

МУП "Спецавтобаза" уже планирует привлечь для утилизации отходов инвесторов с общим объемом инвестиций 6,7 млрд руб. - соответствующая инвестиционная программа и объемы работ определяются. Что касается платы за вывоз мусора, то, как было сказано выше, она будет определяться исходя из количества проживающих. При этом руководство "Спецавтобазы" подготовило все необходимые документы для передачи в министерство энергетики и ЖКХ региона и РЭК для последующих торгов по определению операторов-перевозчиков мусора. До 10 мая все процедуры будут завершены, и РЭК на их основании сформирует тариф.

Курган, мусор, свалка(2017)|Фото:Накануне.RU

Нафик Фамиев уточнил, что дело МУП - доказать расходы, а тарифы определит региональная энергетическая комиссия. Тем не менее, предварительный тариф уже известен: он не будет превышать 669 руб. 40 коп. за 1 кубометр (без НДС). По словам регионального оператора, после введения новых правил обращения с твердыми и коммунальными отходами станет невыгодно свозить отходы на несанкционированные полигоны, поскольку плата перевозчику мусора предусмотрена только в случае доставки мусора на полигон.

Николай Смирнов уточнил, что плата за жилищно-коммунальные услуги в любом случае устанавливается на общем собрании жильцов.

"Наша задача - чтобы 1 июля, по-хорошему, ничего не изменилось, а через год все вы увидели изменение инфраструктуры, переход на современную технологию утилизации мусора и чистый лес в пригороде, без незаконных свалок", - резюмировал министр.

Отвечая на вопрос журналистов, не возникнет ли ситуация, схожая с Москвой, Смирнов попросил успокоить общественность, сказав, что "главное отличие наших свалок от московских - то что их намного меньше, и наши полигоны не так загружены, кроме того, правильное распределение мусора не приведет к выбросам "свалочного газа".

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09.04.2018 12:24 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
14:24 Екб


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В Свердловской области определили "логистику мусора"
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