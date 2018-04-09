В одном из районов Курганской области детей возили на неисправных автобусах

В Щучанском районе Зауралья детей возили на неисправных автобусах.

Вскрыты факты наличия в автобусах неисправных огнетушителей и просроченных медицинских аптечек, отсутствия убирающейся ступеньки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"В одном из транспортных средств в неисправном состоянии находилась кнопка "Просьба об остановке", в нескольких автобусах отсутствовало устройство, препятствующее движению при открытых дверях", - отметили в ведомстве.

По фактам выявленных нарушений прокурором Щучанского района в адрес заведующей отделом образования администрации района внесено представление об устранении.