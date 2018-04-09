Мужчина, который насмерть сбил двух маленьких девочек на Среднем Урале, отправится в колонию

Белоярский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря Батуева, который в мае 2017 года сбил насмерть двух школьниц в районе села Косулино.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 11 месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что трагедия произошла 27 мая 2017 года недалеко от села Косулино, в районе 4 километра автодороги Станция Глубокое - Бобровский. Батуев, находясь в алкогольном состоянии, не справился с управлением и выехал на обочину, где шли две несовершеннолетние девочки. Школьницы получили тяжелые травмы от столкновения с автомобилем, в результате чего погибли на месте.

Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима на 5 лет и 11 месяцев. Кроме того, с подсудимого в пользу родственников погибших девочек взыскана компенсация морального вреда на сумму 3 млн 300 тыс. руб.

Отметим, что ранее Свердловский областной суд отменил приговор нижестоящей инстанции и постановил передать данное уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе.