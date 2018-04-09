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Покушение на Березовского в 2003 году оказалось инсценировкой, - Генпрокуратура

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Новости
09.04.2018 11:27 Мск (13:27 Екб)
политика | В России
Покушение на Березовского в 2003 году было инсценировано, - Генпрокуратура
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березовский борис абрамович предприниматель (2007) | Фото: www.jeremynicholl.com

Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются британскими властями по одному сценарию - после вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры РФ в официальном телеграм-канале ведомства.
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"Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования применения санкций против России", - пояснили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в этих условиях ведомство, как и обещало, намерено предать гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении обвиняемым Березовским в сентябре 2003 году убежища в Великобритании с помощью заведомо ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства в Лондоне, а также по делу о смерти Литвиненко.

Александр Литвиненко(2018)|Фото:ar4es.info

В частности, Генпрокуратура приводит факты того, что покушение на Березовского в 2003 году было инсценировано, после чего Великобритания предоставила Борису Березовскому статус беженца.

По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. И тем не менее, отмечают в российской Генпрокуратуре, глава МВД Британии решил предоставить Березовскому статус беженца и на этом основании отказал России в выдаче беглого олигарха.

В то же время Генпрокуратура разместила в печатном виде заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка о предоставлении государственной защиты, ряд обращений ведомства в министерство внутренних дел Великобритании, ответы, полученные от центрального органа управления Соединенного Королевства, имеющие отношение к делу Березовского.

"В июле 2006 года в Генпрокуратуру России с письменным заявлением обратился не имевший гражданства выходец из Казахстана Владимир Терлюк, который с 1999 года с семьей проживал в Великобритании.
В заявлении сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Б. Березовский, А. Литвиненко, А. Гольдфарб (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Б. Березовским), а также их британские адвокаты (данные о личности имеются) в целях создания фиктивных оснований для предоставления Б. Березовскому статуса беженца пытались склонить В. Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского", - говорится в заявлении прокуратуры.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в смерти Литвиненко был заинтересован Березовский.

"Совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать изобличающие показания в отношении Б. Березовского, и как новый повод для очередной антироссийской кампании", - заявили в надзорном ведомстве.

При этом, отметили в прокуратуре, Британия могла обеспечить безопасность Литвиненко, но не сделала этого.

березовский борис абрамович предприниматель(2007)|Фото: blog.kievukraine.info

Британия до сих пор не смогла найти преступников, избивших Владимира Терлюка и его жену арматурой после того, как он дал показания против Бориса Березовского, заявили в Генпрокуратуре.

Также в телеграм-канале Генеральной прокуратуры отмечается, что Россия направила Великобритании в 2006-2011 годах 39 обращений, касающихся дела Бориса Березовского, и все они были проигнорированы британской стороной.

В надзорном ведомстве добавили, что российская сторона до сих пор так и не получила документов от Великобритании о смерти Бориса Березовского и ее причинах, несмотря на обязательства Лондона в рамках Конвенции об оказании правовой помощи.



Развитие сюжета: Ранее 09.04.2018 12:20 Мск
Полоний, которым отравили Полонского, находился в офисе Березовского до прибытия в Лондон Лугового и Ковтуна

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09.04.2018 11:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.04.2018 16:34 Мск
Генпрокурор пообещал раскрыть новые документы по делам Литвиненко и Березовского








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Покушение на Березовского в 2003 году было инсценировано, - Генпрокуратура
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