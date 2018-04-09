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Проект второй очереди строительства пермского зоопарка разработает "Синергия"
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Зоопарк стройка инспекция (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Разработкой проектно-сметной документации по строительству второй очереди пермского зоопарка займется московское ООО "Синергия". Подведены итоги электронного аукциона, размещенного на сайте государственных закупок, передает корреспондент Накануне.RU.
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Всего на конкурс выдвигались четыре компании - инвестиционная строительная компания "НКС" из Санкт-Петербурга, компания из Ярославля - "Авангард-проект" и московские компании "РЖДстрой" и "Синергия".

До конкурса были допущены "Синергия" и "НКС". Заявки двух других были признаны не соответствующими требованиям.

Изначальная цена контракта составляла 70,4 млн руб. Победитель аукциона предложил 66,8 млн руб.

Отметим, что ООО "Синергия" зарегистрировано в 2013 г. в Москве. В сфере деятельности компании - архитектура и инженерные изыскания.

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09.04.2018 12:10 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:10 Екб


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