Проект второй очереди строительства пермского зоопарка разработает "Синергия"

Разработкой проектно-сметной документации по строительству второй очереди пермского зоопарка займется московское ООО "Синергия". Подведены итоги электронного аукциона, размещенного на сайте государственных закупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на конкурс выдвигались четыре компании - инвестиционная строительная компания "НКС" из Санкт-Петербурга, компания из Ярославля - "Авангард-проект" и московские компании "РЖДстрой" и "Синергия".

До конкурса были допущены "Синергия" и "НКС". Заявки двух других были признаны не соответствующими требованиям.

Изначальная цена контракта составляла 70,4 млн руб. Победитель аукциона предложил 66,8 млн руб.

Отметим, что ООО "Синергия" зарегистрировано в 2013 г. в Москве. В сфере деятельности компании - архитектура и инженерные изыскания.