Минсвязи РФ начнет внедрение сети 5G

Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович назвал хорошими общие результаты работы курируемого им Министерства связи и массовых коммуникаций за период с 2012 года по настоящее время. Такое мнение он выразил в ходе коллегии министерства, пообещав начать внедрение сети 5G, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы добились неплохих показателей, продвинулись по всем ключевым направлениям, которые были обозначены в качестве стратегических в посланиях президента, в его поручениях, стратегических планах работы правительства. Это касается и инфраструктуры связи, и деятельности, связанной с расширением системы электронного правительства, информационного общества. Это касается и специфических направлений, связанных с контролем и надзором, а также с поддержкой СМИ", - заявил зампред правительства.

В частности, по его словам, развивая инфраструктуру связи, ведомству удалось достичь плановых показателей. При этом Дворкович отметил, что в разных сегментах есть как опережения, так и отставания.

Например, за прошедший период времени в части распространения услуг мобильной связи в стандартах 3G удалось обеспечить покрытие 80% территории страны, а в 4G - 40%.

"Что касается следующего поколения - 5G, то мы эту работу начинаем. Сейчас готовятся конкурсы по предоставлению частот для распространения инфраструктуры 5G. Это будет следующим важнейшим этапом в работе министерства, всех его структур, правительства в целом", - подчеркнул вице-премьер.