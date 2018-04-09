Двое сургутских полицейских уволены за фальсификацию документов об аварии

В Сургуте два полицейских потеряли работу из-за нарушений антикоррупционного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

В сентябре 2017 года двое сотрудников ГИБДД Сургута за взятку фальсифицировали документы, подтверждающие якобы случившиеся ДТП. По этим бумагам владельцы машин получали выплаты. Прокурор города потребовал от начальника полиции уволить подчиненных. Силовики потеряли работу в связи с утратой доверия.

Кроме того, следователи нашли и другие факты подобных "подработок" силовиков. Возбуждены уголовные дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.