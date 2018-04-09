После трагедии в Кемерово посещаемость ТЦ Екатеринбурга снизилась

Интерес жителей Екатеринбурга к торговым центрам незначительно упал на фоне трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". По данным компании Watcom, которая занимается подсчётом и анализом потоков посетителей ТЦ, покупательский трафик в Екатеринбурге снизился на 8,8%, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Данные приведены за выходные с 31 марта по 1 апреля 2018 года. Напомним, что именно в этого время жителей Екатеринбурга призывали "бойкотировать" ТЦ.

"Наиболее заметным оказалось снижение покупательского трафика в Екатеринбурге, где за тот же период Shopping Index здесь снизился на 8,8%. В Санкт-Петербурге на минувших выходных показатель, напротив, продемонстрировал рост на 1,6%", - пишут аналитики.

Отметим, в Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".