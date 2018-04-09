На Южном Урале будут судить подростка за ложное сообщение о бомбе в школе

В Златоусте будут судить подростка за ложное сообщение о заложенной в школе бомбе.

В декабре прошлого года мальчик 2003 года рождения через школьный компьютер отправил на страницу в соцсети своего классного руководителя сообщение о том, что в кабинете информатики заложена бомба, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После этого из школы было эвакуировано 248 человек, в ходе обследования здания взрывное устройство обнаружено не было.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.