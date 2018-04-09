На Южном Урале осудили мужчину за совершение ДТП, в котором погиб водитель "скорой"

В Челябинской области осудили 47-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении смертельного ДТП.

В июне прошлого года на автодороге "Южноуральск - Магнитогорск" обвиняемый на "Мерседесе" при обгоне совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "скорой помощи", в результате чего обе машины слетели с дороги - "скорая" перевернулась, а автомобиль нарушителя сгорел, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

От полученных травм водитель "скорой" скончался в больнице на следующий день.

"Судом виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного 650 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и 185 тыс. рублей в счет причиненного материального ущерба. Осужденным добровольно до вынесения приговора возмещено потерпевшим около 140 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.