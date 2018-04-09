Кассир уральского банка отсидит в тюрьме за то, что вынесла из хранилища более 10 млн рублей

На Среднем Урале осуждена бывший старший кассир банка, которая вынесла из хранилища крупную сумму денег. Женщина отправится в тюрьму.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте прошлого года старший кассир группы кассовых операций операционного офиса "Каменск-Уральский" одного из банков Елена Марьина, в силу занимаемой должности имевшая доступ к хранилищу, похитила оттуда более 10,6 млн руб. Сотрудниками банка была проведена ревизия, в ходе которой и была выявлена недостача.

Как отметили в надзорном ведомстве, своей вины женщина не признала. Суд назначил Елене Марьиной четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"С учетом того, что ущерб, причиненный преступлением, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства возмещен не был, с Марьиной взыскана в пользу банка сумма ущерба, причиненного преступлением", - добавили в прокуратуре.