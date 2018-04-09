В Тюмени утвердили границы одномандатных округов к выборам в гордуму: борьба развернется за "лакомые куски"

Тюменская городская избирательная комиссия на прошлой неделе самостоятельно утвердила границы всех 26 одномандатных округов к выборам в муниципальную думу, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Остальные 10 мест отойдут по партийным спискам.

Как ранее писало Накануне.RU, на последнем заседании тюменской гордумы ожидалось, что нарезкой территории будет заниматься парламент, но в последний момент этот вопрос был снят с повестки дня. В итоге информация нашего источника подтвердилась: избирком после консультаций с прокуратурой взял на себя полномочия определять и утверждать границы округов.

Отметим также, что первоначально депутатов знакомили с картой, однако в последний момент она подверглась изменению. Впрочем, по словам главы горизбиркома Татьяны Гиблер, правки носили не глобальный, а "технический характер". Так, изменения затронули округа под номерами 17 и 18, расположенные в Ленинском районе города, чтобы жители района Мыс смогли проголосовать в своем районе. Кроме этого, ранее при нарезке не были учтены 280 избирателей в Восточном районе, и эта ошибка была исправлена.

В настоящее время границы округов опубликованы на сайте избирательной комиссии. Средняя численность одномандатного округа составила 20 тыс. человек.

Ранее ряд депутатов жаловался на то, что округа распределены неравномерно. Например, в Центральном районе из-за плотной застройки территории получились маленькие по площади и там легко агитировать. В то время как окраины задевают частные сектора, раскиданные на большие площади. Впрочем, никто из политиков официально не высказал никаких претензий.