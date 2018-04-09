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В этом году в Екатеринбурге отменят несколько маршрутов общественного транспорта
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транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов рассказал, какие изменения в работе общественного транспорта ждут екатеринбуржцев, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мы начали конкурсные процедуры по маршрутам ещё в прошлом году, но ФАС с нами не согласилась, посчитав, что мы много требуем от перевозчиков. Сейчас мы добиваемся истины в этом вопросе. Нам важно закончить все судебные разбирательства, чтобы выйти на торги по маршрутам. Не хотелось бы шокировать жителей резкими переменами в маршрутах. Часть дублированных маршрутов мы будем закрывать постепенно, чтобы жители привыкали. Те маршруты, которые должны были отменить в 2017 году, я вас уверяю, они будут отменены в этом году", - сказал Евгений Архипов.

По его словам, сейчас идёт работа по разработке комплексной схемы организации общественного транспорта.

В этом году планируется провести конкурсы по маршрутам, у которых заканчивается срок действия договора. Ближайший конкурс намечен по автобусным маршрутам 06, 09, 045, 63. Также планируется организовать новый автобусный маршрут с номером 53 "мкр. Солнечный-Железнодорожный вокзал".

Напомним, что вопрос внедрения новой схемы маршрутной сети рассматривался в начале прошлого года. Тогда планировалось отменить более 100 маршрутов. Однако власти решили отложить транспортную реформу до 2019 года, так как новая схема движения общественного транспорта вызвала бурю негодования со стороны горожан. Кроме того, схема спровоцировала проверки прокуратуры и профильных комитетов свердловского заксобрания.

Евгений Архипов также рассказал, как идет работа по выделению полос.

"Нанесение разметки на дорогах начнется в мае, работа по согласованию с ГИБДД идёт в плановом режиме. После многочисленных скандалов мы пришли к общему решению. Нам понадобится 30-40 полос", - сообщил он.

В рамках подготовки города к ЧМ-2018 в этом году планируется ввести пять новых трамвайных вагонов. Также в городе установят 21 пункт информационных табло, которые будут сообщать о прибытии того или иного маршрута. А весь общественный транспорт оборудуют электроникой, таким аппаратом, как автограф, который позволит водителям корректировать свой маршрут и следить за интервалом движения.

Евгений Архипов рассказал и о новой системе оплаты проезда. С выходных в Екатеринбурге начали тестировать возможность оплаты проезда картами. Пока такая оплата возможна только в троллейбусах и трамваях. После тестирования будет рассматриваться вопрос внедрения такой системы во все транспортные средства.

транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус(2017)|Фото: Накануне.RU

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09.04.2018 11:07 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:07 Екб


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В этом году в Екатеринбурге отменят несколько маршрутов общественного транспорта
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