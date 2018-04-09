В Кондинском районе на детей упала снежная глыба

Следователи начали проверку обстоятельств падения снега на маленьких югорчан, передает корреспондент Накануне.RU.

6 апреля в поселке Междуреченский на двух гулявших воспитанников детского сада с крыши упала снежная глыба. По предварительным данным, дети не пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, в начале апреля в Перми ледяная глыба упала на коляску с младенцем. Ребенок умер.