YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях

Правозащитные организации обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, сообщает CNN.

Около 20 групп юристов подали совместную жалобу в Федеральную торговую комиссию США с просьбой расследовать предполагаемое нарушение дочерней компанией корпорации Google закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), который призван ограничить возможности по сбору сведений о детях младше 13 лет. За несколько лет могли быть нарушены права более 23 миллионов маленьких пользователей.

В жалобе содержится требование оштрафовать Google на сумму как минимум в $41 млн, передает ТАСС.

Как указывает телеканал, огромный массив данных YouTube собирает через подписчиков разных каналов. С их помощью компания узнает интересы людей, их желания и возможности и предлагает соответствующую рекламу.

Согласно правилам YouTube, зарегистрироваться на нем могут только люди старше 13 лет. Однако на практике ничто не мешает ребенку обойти это правило, поставив при создании аккаунта галочку напротив строчки "мне больше 13 лет". При этом регистрация дает право загружать собственный контент, просматривать же видеоролики, опубликованные другими пользователями, можно и без нее.

В Google уже отреагировали на жалобу, пообещав рассмотреть различные варианты исправления текущего положения дел.

Напомним, на прошлой неделе 38-летняя активистка за права животных Насим Агдам устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, ранив троих человек, после чего покончила с собой. Перед смертью она обвинила администрацию видеохостинга в преднамеренной фильтрации ее контента с целью скрыть от пользователей истинное положение вещей.