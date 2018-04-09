Экс-глава свердловского управления СКР прокомментировал свою отставку

Теперь уже бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Валерий Задорин прокомментировал свою отставку.

Напомним, в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Задорина от должности.

"Уважаемые коллеги! Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Выражаю благодарность и признательность руководству области, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств - всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан", - говорится в обращении Задорина на сайте СУ СКР по Свердловской области.

Он добавил, что и впредь коллектив регионального следственного управления будет работать в интересах области и выполнять сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью, поставленные президентом страны и председателем СК России.

Напомним, сейчас обязанности главы свердловского СКР исполняет первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Михаил Бусылко.