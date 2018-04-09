Экс-глава свердловского управления СКР прокомментировал свою отставку

в этот день
09.04.18
11:20
В Екб.13:20
"РусАл" объявил о риске технических дефолтов по кредитам из-за санкций США
СК возбудил дело после видео с избиением младенца в новосибирской больнице
Минобороны: Могила разведчика Кузнецова должна остаться на Украине
Главное
Рождаемость в России в 2018 году продолжает снижаться

Тема дня
Конец эпохи "свободной торговли" и ВТО Между Китаем и США разгорается торговая война. Топор отрыл Дональд Трамп еще своей предвыборной программой. А в начале апреля 2018 года США опубликовали перечень уже из более 1 тыс. товаров, на которые собираются ввести заградительные пошлины. Китай ответил вводом пошлин на более 100 американских товаров разных групп.
06.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Виталий Гнатышен: Проблемы Забайкалья вызваны не санкциями, не дешевой нефтью и не кознями Запада Директор читинского керамического завода "МИР" Виталий Гнатышен – о проблемах Забайкальского края и своем резонансном выступлении на Московском экономическом форуме – 2018.
09.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1409

Экс-глава свердловского управления СКР прокомментировал свою отставку
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

задорин валерий юрьевич руководитель следственного управления ск рф по свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Теперь уже бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Валерий Задорин прокомментировал свою отставку.
Читайте также:

Напомним, в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Задорина от должности.

"Уважаемые коллеги! Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Выражаю благодарность и признательность руководству области, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств - всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан", - говорится в обращении Задорина на сайте СУ СКР по Свердловской области.

Он добавил, что и впредь коллектив регионального следственного управления будет работать в интересах области и выполнять сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью, поставленные президентом страны и председателем СК России.

Напомним, сейчас обязанности главы свердловского СКР исполняет первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Михаил Бусылко.

Другие новости по темам: Задорин, отставка, СКР
09.04.2018 10:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 15:41 Мск
В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя после увольнения Задорина

Ранее 06.04.2018 15:18 Мск
Путин уволил главу СКР по Свердловской области

Ранее 14.12.2017 10:40 Мск
Дело "борзого" директора нижнетагильского завода передали в суд

Ранее 08.11.2017 12:27 Мск
В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя

Ранее 03.11.2017 10:08 Мск
Суд продлил домашний арест директору тагильского завода по делу о "борзоте"

Ранее 08.08.2017 15:48 Мск
В СКР официально подтвердили, что глава свердловского следственного управления Валерий Задорин вернулся к работе

Ранее 21.07.2017 11:43 Мск
Один из учредителей тагильского завода, на который пожаловались Путину, отправлен под домашний арест

Ранее 13.07.2017 08:05 Мск
Прокуратура: большая часть задолженности перед сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий погашена

Ранее 12.07.2017 10:16 Мск
Глава свердловского управления СКР отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за "тагильской" жалобы Путину

Ранее 11.07.2017 11:19 Мск
Носов о ситуации с долгами перед рабочими Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий: "Все договоренности достигнуты"

Ранее 11.07.2017 08:27 Мск
Сегодня продолжатся выплаты рабочим уральского завода, которые пожаловались Путину на долги

Ранее 10.07.2017 15:59 Мск
Бывшие и нынешние владельцы завода в Нижнем Тагиле, рабочие которого пожаловались Путину, перекладывают вину друг на друга

Ранее 10.07.2017 13:55 Мск
Балыбердин о "горячей точке" на тагильском заводе: Про ситуацию не слышал, что такое происходит – не знал

Ранее 10.07.2017 12:05 Мск
Бывшие владельцы уральского предприятия, на которое пожаловались Путину, будут расплачиваться с рабочими из собственных средств

Ранее 10.07.2017 11:12 Мск
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начались выплаты долгов. Работает прокуратура

Ранее 10.07.2017 10:52 Мск
Следователи проверили уральский завод, рабочие которого пожаловались Путину: возбуждено еще два уголовных дела

Ранее 10.07.2017 07:31 Мск
Куйвашев встретится с работниками тагильского предприятия, которые пожаловались Путину

Ранее 09.07.2017 22:32 Мск
Отреагировали немедленно. После беседы Путина и Куйвашева СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на нижнетагильском заводе

Ранее 09.07.2017 21:30 Мск
"Его уже ищут". Владимир Путин попросит Генпрокуратуру РФ разобраться с ситуацией по зарплатам на нижнетагильском заводе








Добавить комментарий:

Экс-глава свердловского управления СКР прокомментировал свою отставку
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+