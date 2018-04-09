В Зауралье тюменскому полицейскому ограничили свободу за совершение ДТП

В Зауралье осудили тюменского полицейского за совершение ДТП, в котором травмы получил мужчина.

В середине марта 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем "Тойота Королла", двигался в районе 34 км трассы "Курган - Куртамыш", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Проигнорировав предупреждающий знак "Направление поворота", водитель допустил выезд на полосу встречного движения и боковое скольжение своего автомобиля, в результате чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Тойота Камри". В результате аварии водителю автомобиля "Тойота Камри" был причинен тяжкий вред здоровью", - добавили в СК.

Кетовским районным судом осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.