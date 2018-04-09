На пост уполномоченного по правам человека в Тюменской области претендуют три кандидата

На должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области претендуют три кандидата, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди них действующий омбудсмен Сергей Миневцев, полковник внутренней службы в отставке Павел Кусков, ныне занимающий должность инженера автобазы управления делами Тюменской областной думы и политический активист, представитель инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра Юрий Рябцев.

Кто именно выдвинул кандидатов на пост уполномоченного в пресс-службе Тюменской областной думы уточнить не смогли. Существует большая вероятность, что уполномоченным по правам человека останется Сергей Миневцев.

Кандидатуры будут рассмотрены на завтрашнем заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

"Мы хотим их всех выслушать, понять. Занимаемая должность - это занимаемая должность. У человека есть жизненный опыт. Мы должны их увидеть, услышать, понять о чем они будут говорить, ответить на наши вопросы. Бумаги и регалии - это дело такое... Когда ты человека видишь и слышишь, понимаешь, что как-то не соответствуют его регалии тому, о чем он говорит. Проблема нашей страны - у нас есть заслуженные люди, а когда с ними разговариваешь - не понимаешь - где они взяли эти регалии. Потому мы их услышим и решение будем принимать уже на комитете", - сообщил Накануне.RU депутат тюменской областной думы Иван Левченко.