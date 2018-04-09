Ракетный удар по сирийской базе Т4 нанесли ВВС Израиля

Удар по сирийской авиабазе Т4 в провинции Хомс нанесли ВВС Израиля. Как передаёт РИА "Новости", два истребителя F-15 этой страны в понедельник с 03.25 по 03.53 московского времени, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили восемь крылатых ракет. Пять из них сбили сирийские ПВО, ещё три достигли западной части аэродрома. Сообщается о погибших и раненых в результате удара, однако российские советники не пострадали.

В феврале при атаке на эту же базу был сбит истребитель F-16 израильских ВВС. Тель-Авив вскоре после сегодняшнего удара отказался комментировать информацию о своей причастности к нему. Кроме того, ранее сообщалось, что были перехвачены все восемь ракет, которые предположительно принадлежали США.