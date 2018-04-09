Пленум тюменского обкома КПРФ завершился дракой

Неприятным инцидентом ознаменовался пленум Тюменского областного комитета КПРФ, на котором подводили итоги избирательной кампании по выборам президента. Как стало известно Накануне.RU, во время прений между двумя партийцами возникла словесная перепалка, перешедшая в рукоприкладство.

По словам наших источников, потасовка произошла прямо в минувшие выходные 7 апреля между главой местного партийного спортклуба Виктором Кореньковым и секретарем по идеологической работе Максимом Карпиковым. По неофициальной информации, последний получил два удара по лицу, у него сломаны очки. Очевидцы говорят, что якобы Коренькову не понравилось, что Карпиков снимал ход пленума на телефон и, выхватив аппарат, завязал драку.

Другой наш информированный источник утверждает, что эмоциональная развязка могла случиться из-за открытого обращения Карпикова в центральные органы партии с просьбой возбудить персональное дело на первого секретаря тюменского обкома КПРФ Тамару Казанцеву. В своем письме на имя лидера компартии Геннадия Зюганова он указал на "провальную избирательную кампанию". По его словам, это произошло из-за того, что глава обкома "разрушила систему координации и агитации в центре Тюмени, поставила угодных ей и областной администрации людей на ключевые партийные должности".

Максим Карпиков

Сама Казанцева подтвердила инцидент, заявив, что он не имеет никакой политической подоплеки, однако факт рукоприкладства она отрицает.

"Никто не пострадал, драки не было. Я комментировать никакие конфликтные ситуации не собираюсь, кто кого не любит, кто у кого телефон отнял. Комментировать нечего: пленум прошел, два человека друг друга не любят, поссорились, это их проблемы. Сами разберутся", - рассказала Накануне.RU первый секретарь областного комитета КПРФ Тамара Казанцева.

Отметим, что Максим Карпиков не подтвердил, но и не опроверг факт потасовки и предпочел воздержаться от комментариев.

Примечательно, что это уже не первая потасовка в стенах обкома. Ровно пять лет назад в 2013 году на пленуме также случилась драка между соратниками из-за внутренних противоречий. Тогда часть коммунистов потребовала выступить за отставку регионального правительства, но вопрос на повестку дня вынесен не был и вместо мирного консенсуса в ход пошли другие "аргументы".

Тамара Казанцева

Добавим, что накал страстей может быть косвенно обусловлен выборами в гордуму и летней отчетно-выборной конференцией, где отделению предстоит выбрать себе новое руководство. Наблюдатели отмечают, что расклад, сложившейся внутри обкома, имеет сложную конфигурацию. По некоторым данным, Тамара Казанцева не спешит складывать с себя полномочия и намерена остаться на своем посту еще минимум на два года, в то время как молодые и амбициозные политики строят на ее место свои планы. В частности, основными кандидатами за лидерство в тюменской КПРФ называют депутата гордумы Александра Чепика и депутата облдумы Юрия Юхневича. Кроме этого, "темной лошадкой" может оказаться фигура члена фракции в региональном парламенте Ивана Левченко, впрочем, формально он "приписан" к ханты-мансийскому окружному отделению КПРФ и в тюменских "разборках" не замешан.