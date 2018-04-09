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Выбраны компании, которые будут кормить болельщиков и VIP на Чемпионате мира по футболу. В Екатеринбурге - "Шоколадница"
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(2018) | Фото: m.sfgate.com

Определены подрядчики, которые будут отвечать за питание на стадионах Чемпионата мира по футболу, стартующего летом в России. В Екатеринбурге питание для VIP-зон и рядовых болельщиков будет обеспечивать "Шоколадница", точнее, входящая в группу компания "Арена фудс". Об организации питания на мундиале пишет сегодня Коммерсант.

Всего отобраны четыре подрядчика, гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин назвал компании "Арена фудс", "Новиков кейтеринг", Ginza Project и "Фьюжн".

"Арена фудс", которая входит в группу компаний Алексея Колобова "Шоколадница" (кофейни "Шоколадница", "Кофе хауз", держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King), будет отвечать за обеспечение питания в VIP и VVIP-зонах на стадионах в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на стадионе "Спартак" в Москве. Эта же компания отвечает за питание болельщиков на всех стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу.

В "Лужниках" в Москве и на "Фиште" в Сочи будет работать "Новиков кейтеринг", которая входит в Novikov Group Аркадия Новикова (#Farsh, Bolshoi, Krispy Kreme).

Ginza Project (управляет брендами "Джон Джоли", Sixty, Uilliam`s, Obedbufet и др.) Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина — охватит питанием VIP-болельщиков в Санкт-Петербурге.

Группа "Фьюжн" будет кормить высокопоставленных гостей в Ростове, Волгограде, Калининграде и Саранске. Компания была оператором питания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, первый матч пройдет в "Лужниках". Спортсменов и болельщиков будут принимать 11 городов. Общий объем расходов на проведение чемпионата, по данным на конец прошлого года, составил 678,06 млрд руб., из них 390,2 млрд руб.— средства из федерального бюджета.

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09.04.2018 10:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:16 Екб


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Выбраны компании, которые будут кормить болельщиков и VIP на Чемпионате мира по футболу. В Екатеринбурге - "Шоколадница"
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