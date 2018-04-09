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Новости
09.04.2018 10:11 Мск (12:11 Екб)
общество | За рубежом
В Белом доме посоветовали болельщикам "дважды подумать" о поездке в Россию на ЧМ
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фанаты болельщики футбол (2013) | Фото:

Британским и американским болельщикам посоветовали "дважды подумать", прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, так как им не смогут оказать полную консульскую помощь после сокращения диппредставителей из-за "дела Скрипаля".

"Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там, у нас просто не будет средств, - заявил The Telegraph высокопоставленный представитель Белого дома. - С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом".
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По словам американского чиновника, у США стало меньше возможностей работать с Россией, после того как Москва выслала американских и британских дипломатов, передает РБК.

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

Таким образом они выразили солидарность с Великобританией, которая обвиняет Москву в отравлении Сергея Скрипаля. Россия "зеркально" ответила странам Запада.

Другие новости по темам: болельщики, сша, великобритания, чемпионат мира по футболу
09.04.2018 10:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:11 Екб


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В Белом доме посоветовали болельщикам "дважды подумать" о поездке в Россию на ЧМ
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