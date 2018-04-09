В Белом доме посоветовали болельщикам "дважды подумать" о поездке в Россию на ЧМ

Британским и американским болельщикам посоветовали "дважды подумать", прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, так как им не смогут оказать полную консульскую помощь после сокращения диппредставителей из-за "дела Скрипаля".



"Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там, у нас просто не будет средств, - заявил The Telegraph высокопоставленный представитель Белого дома. - С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом".

По словам американского чиновника, у США стало меньше возможностей работать с Россией, после того как Москва выслала американских и британских дипломатов, передает РБК.

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля". Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.

Таким образом они выразили солидарность с Великобританией, которая обвиняет Москву в отравлении Сергея Скрипаля. Россия "зеркально" ответила странам Запада.