В Югре против главы отдела судебно-медицинской экспертизы возбуждено второе дело

Возбуждено второе уголовное дело против главы урайского городского отдела югорской окружной судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Заведующий отделением незаконно предоставил санитару помещение для оказания платных услуг родственникам умерших, за что тот заплатил начальнику в общей сложности 140 тыс. руб.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, заведующему отделом бюро в Урае вменяют получение в июле-декабре 2017 г. взятки в 77 тыс. руб. Он вымогал ее у предпринимателя за подписание ежемесячных документов о комплексном обслуживанию инженерных сетей филиала. За отказ руководитель обещал мешать работе бизнесмена. Второй фигурант дела – заместитель главы окружного бюро. По версии следствия, она обеспечила заключение госконтракта на ремонт филиала бюро в Сургуте. Второй стороной договора стал бизнесмен, выступающий от имени ее мужа. Впоследствии ремонт полностью не сделали, однако деньги поступили за все работы. Бюджет региона пострадал на 1 млн руб. Все материалы объединены в одно производство. Подозреваемые – под домашним арестом.