Президент "Урала": пенальти в матче с "Тосно" не было, но ничья закономерный результат

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов прокомментировал ничью во вчерашнем гостевом поединке 25-го тура чемпионата России с "Тосно".

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. Уральцы дважды отыгрывались по ходу матча.

"Честно могу сказать: на победу мы точно не наиграли. Хорошо, что мы два раза отыгрались. Правда, похоже, не было пенальти в наши ворота. Я сейчас с судьями разговаривал. Сказал, что лучше бы Паша Погребняк забил с игры, чем с такого пенальти. Считаю, 11-метрового не было, но ничья закономерный результат. Ни мы, ни они не наиграли на победу", - приводит слова Иванова "Чемпионат".

Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры с московским "Спартаком", которая состоится 15 апреля в Екатеринбурге.

"Будем играть, придет полный стадион, 26 тысяч билетов продано. Стадион вмещает 31 тысячу, но там буферная зона. Плюс "Спартак" еще не все свои билеты выкупил. Но, думаю, спартаковцев соберется больше, наши болельщики красно-белых придут. Будем стараться, стадион погонит вперед. Перед игрой состоится церемония открытия стадиона. Хотим показать хорошую игру, быть достойными чемпиона страны", - добавил функционер.

Напомним, в первом матче на "Екатеринбург Арене" "Урал" сыграл вничью с казанским "Рубином".