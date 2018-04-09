СК возбудил дело после видео с избиением младенца-отказника в новосибирской больнице

Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по информации, распространяемой в масс медиа о жестоком обращении медицинского работника с малышами -"отказниками" в помещении ДГКБ № 4 имени В.С. Гераськова, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2017 году в детскую ГКБ № 4 имени В.С. Гераськова из перинатального центра одного из роддомов Новосибирска для прохождения лечения поступил новорожденный ребенок. "В апреле 2018 года одним из пациентов больницы на камеру мобильного телефона было снято, как медицинский работник при проведении обследования указанного ребенка жестоко обращается с ним", - заявили в СКР.

В конце марта сообщалось, что следователи начали проверку инцидента в детсаду Кургана, где воспитательница толкнула в сугроб девочку.