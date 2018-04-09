ЦБ отозвал лицензию у крымского банка ВВБ

Банк России с 9 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВВБ (Севастополь), говорится в сообщении регулятора.

"Деятельность руководства банка привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк "ВВБ" с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов", - говорится в сообщении ЦБ.

С 12 марта ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ВВБ на три месяца.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов.

Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств был ниже минимального значения уставного капитала. ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка ВВБ меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

"Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО Банк "ВВБ" по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.

В банк назначена временная администрация.

Банк ВВБ - участник системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 марта занимал 179-е место в банковской системе РФ .