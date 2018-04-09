Летом в Перми закроют движение поездов по ветке Горнозаводского направления

Движение поездов по ветке Горнозаводского направления, на участке между станциями Пермь I - Пермь II будет закрыто к середине лета. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в краевом минстрое.

В ведомстве уточнили, что участок Горнозаводского направления будет перенесен. Изменения связаны с масштабными планами по преобразованию центральной части города, которыми губернатор Максим Решетников поделился с президентом РФ Владимиром Путиным, во время визита главы государства в Пермь.

Напомним, на сегодняшний день из 70 км вдоль набережной Камы обустроено только 2 км берега. Остальное пространство в Перми занимают заводы и ж/д пути. Власти города предлагают убрать 20-километровую железнодорожную ветку и создать на этом месте новое городское пространство. Железнодорожную перевозку грузов планируется перенести на другой берег реки.

Отметим, что после закрытия движения поездов, сообщение между Пермь I и Пермь II начнет обеспечивать автобус. Планируется, что новый маршрут будет запущен по улицам Ленина, Петропавловской, Комсомольскому проспекту и Монастырской.