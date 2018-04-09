В школе на Южном Урале отравились 13 детей

13 школьников от 7 до 15 лет отравились в школе в Нагайбакском районе.

Детей доставили в больницу утром 6 апреля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, следователи сейчас тщательно проверяют школу и то, как питались дети в образовательном учреждении.

"Сейчас уже 9 детей из лечебного учреждения выписаны, 4 детей находятся в больнице с подозрением на простудные заболевания. В рамках расследования уголовного дела с привлечением сотрудников контролирующих органов проводятся необходимые исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учебном учреждении. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения", - добавили в СК.