"РусАл" объявил о риске технических дефолтов по кредитам из-за санкций США

Включение компании "РусАл" в "черный список" США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда ее кредитных обязательств.

Как передаёт "Интерфакс", "РусАл" не собирается отказываться от имеющихся обязательств, но может отложить публикацию своего годового отчёта.

Агентство Bloomberg отмечает снижение стоимости акций компании, которые упали более чем на 40%.

Напомним, что в минувшую пятницу Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. Новые санкции - ответ Вашингтона на "злонамеренную деятельность", они не являются ответом на какие-либо конкретные действия, уточняется в сообщении. В МИД РФ заявили, что дадут ответ на эти шаги США.