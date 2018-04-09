В больнице в ЕАО произошел пожар в родильном отделении: 26 человек эвакуировались 

26 человек эвакуировались из-за возгорания в родильном отделении районной больницы села Ленинское в Еврейской автономной области, сообщили Накануне.RU в региональном главке МЧС.

Информация о возгорании поступила в 7.37 хбр.

"В считанные минуты на место происшествия выехали пожарные. На момент приезда спасателей медицинский персонал и пациенты уже самостоятельно эвакуировались на безопасное расстояние. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар, не допустив дальнейшего распространения пламени. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

По информации пожарных, очаг возгорания находился в районе жарового шкафа, установленного в предродовом кабинете на втором этаже центральной больницы. В помещении немедленно сработала автоматическая пожарная сигнализация.

В результате происшествия кабинет закоптился продуктами горения, пострадал жаровой шкаф и кушетка. Пациенты и персонал вернулись в больницу.

В настоящий момент на месте происшествия работает пожарная инспекция, выясняя причины произошедшего.