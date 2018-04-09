На Среднем Урале Росгвардия задержала водителя иномарки, открывшего стрельбу на улице

На Среднем Урале задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице.

Как сообщили Накануне.RU в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, рано утром 8 апреля наряд группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал, что в Камышлове в поселке Троицкий мужчина устроил стрельбу из ружья в районе железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, передвигался стрелок на "Тойоте" темного цвета.

Очень скоро возле магазина алкогольной продукции в районе улицы Ленина сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. При приближении машины росгвардейцев окно подозрительной иномарки открылось и из него выбросили на обочину ружье. "Тойота", быстро набирая скорость, попыталась скрыться, но бойцы Росгвардии блокировали автомобиль нарушителя и задержали его.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая двуствольное ружье. Задержанный мужчина доставлен в местный отдел полиции для разбирательства: им оказался ранее не судимый гражданин России 1995 года рождения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.