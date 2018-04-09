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Сергей Носов: "Контракт на концессию по строительству объектов водоснабжения и водоотведения планируем заключить в этом году"
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Сергей Носов, глава Нижнего Тагила (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал ход подготовки концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

"На сегодняшний день у нас есть одно предложение о заключении концессии по модернизации водоснабжения города – с российско-венгерским предприятием "Уральская водная компания". Ее стоимость, с учетом НДС, составляет 16,5 млрд руб. Она определяется капитальными затратами, которые в обязательном порядке пройдут государственную экспертизу. Эти средства предполагается вложить в строительство двух станций водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах, и Западных очистных сооружений. Контракт на концессию по строительству объектов, которые я перечислил, планируем заключить в этом году", - пояснил Носов.

По его словам, если будет единственный заявитель – "Уральская водная компания", контракт после прохождения всех необходимых процедур будет подписан в июне. Если же до 23 апреля какие-либо другие компании в установленном порядке подадут документы на участие в реализации этого проекта, в соответствии с законодательством будут проведены конкурсные процедуры. В этом случае заключение контракта состоится только в октябре-ноябре.

Носов подчеркнул, что главным критерием оценки эффективности предложений компаний-участников конкурса будет уровень технических и технологических решений: "Планируем взять самые последние, самые современные разработки – и это наше условие". Кроме того, будет учитываться финансовая сторона вопроса – стоимость капитальных и эксплуатационных затрат.

Сети водоснабжения города не включены в проект концессионного соглашения. В связи с этим Носов заявил следующее: "Мы прекрасно понимаем, что решив одну часть задачи и приведя водоподготовку в соответствие с современными требованиями, нужно решать и другую – по поступлению воды потребителям с теми же качественными характеристиками и без потерь. До конца года планируем обследовать сети водоснабжения и канализования города, и уже из установленных дефектов практически по каждой трубе будет разработан план действий и просчитана стоимость ее замены или ремонта".

Другие новости по темам: Сергей Носов, Нижний Тагил, водоснабжение, водоотведение, концессия, контракт
09.04.2018 08:10 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
10:10 Екб


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Сергей Носов: "Контракт на концессию по строительству объектов водоснабжения и водоотведения планируем заключить в этом году"
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