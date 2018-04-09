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До "Никитосов" не дозвониться. В Шадринске местные бандиты полностью потеряли свое былое влияние и "популярность"
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Шадринск (2017) | Фото:Накануне.RU

Спустя полгода после выхода публикации Накануне.RU о шадринской банде "Никитосов" злоумышленники решили совсем покинуть Зауралье и осесть в Екатеринбурге.
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Как рассказали Накануне.RU собственные источники в правоохранительных органах региона, главный член банды приезжает в Шадринск раз в две недели, в какой-либо противоправной деятельности не участвует, зарабатывает легальным путем, одалживая деньги под хороший процент.

"Информацией о вымогательстве лично им денежных средств в полиции не располагают, заявлений о совершении подобных преступлений не поступало. Остальные члены группировки также стараются не попадать в поле зрения правоохранительных органов, занимаются коммерческой деятельностью", - отметил источник.

Как оказалось, "Никитосы" больше не имеют никакого влияния в регионе, более того - они стараются не встречаться с другими представителями криминалитета, поскольку у тех к шадринцам имеется ряд претензий. По словам местных представителей криминальной среды, на "сходке" за ряд неправильных действий "Никитосов" что называется "поставили под вопрос", в связи с чем они не могут на равных с другими представителями преступного мира участвовать в криминальной жизни региона. Известно, что "Никитосы" испугались приехать на указанную встречу и даже сменили номера телефонов. В настоящее время опасаясь, чтобы им не "предъявили" за неправильные поступки, продолжают скрывать места жительства, телефоны, автомобили, время приезда в Шадринск и другие города.

Однако шадринские бизнесмены в большинстве своем далеки от криминальной жизни региона, поэтому продолжают воспринимать "Никитосов" как "Козу Ностру" местного разлива - благо, что пускать пыль в глаза бандиты умеют. Неосведомленностью предпринимателей "Никитосы" и пользуются, продолжая использовать своих жертв для личного обогащения.

Кто-то скажет - бизнесмены сами виноваты. Если они хотят быть обманутыми и иметь в резюме факт общения с криминальной "крышей" - пусть и дальше платят. Но не стоит забывать о простых жителях города, которые в первую очередь страдают от беспредела банды.

"Никитосы", чувствуя комплекс неполноценности от потери влияния в Шадринске, стараются компенсировать это жесткими расправами над горожанами, перешедшими им дорогу. Так, пару месяцев назад прямо у своего подъезда был зверски избит житель города, после чего он с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу. Невольно напрашивается аналогия с 2015 годом, когда в помещении одной из шадринских аптек "Никитосы" избили Андрея В., после чего тот скончался в автомобиле "скорой". При этом источники Накануне.RU в криминальной среде намекнули, что исполнителями в обоих случаях были одни и те же люди. Возникает справедливый вопрос: где правосудие? Неужели преступники, участвовавшие в первом убийстве, уже на свободе и опять совершают аналогичные преступления? К сожалению, на эти вопросы правоохранители комментарий не дают.

Кстати, по информации Накануне.RU, избиение до полусмерти наряду с поджогами автомобилей считается визитной карточкой "Никитосов". В период активной деятельности ОПГ сгорел не один автомобиль неугодных бандитам бизнесменов, а сколько конкурентов было отправлено на больничную койку или вывезено в лес - остается только догадываться.

Имеется информация, что некоторые из пострадавших от беспредела "Никитосов", не надеясь на правоохранительные органы, обратились к "ворам в законе" для того, чтобы авторитеты навели порядок и остановили "махновщину". Однако среди осведомленных шадринцев бытует мнение, что "Никитосы" опять уйдут от ответственности, решив, как обычно, все свои вопросы за деньги.

Что стоит за беспределом банды - агония умирающей ОПГ или попытка восстановить статус-кво? Понятно одно, в современном обществе с преступным миром надо бороться совместно. Здесь, кстати, можно понять полицейских, которые объясняют, почему "Никитосы" находятся на свободе: в правоохранительных органах нет заявительских материалов. Силовики готовы навести порядок в городе, однако шаг навстречу должны сделать и те, кого браться "кошмарили" не один десяток лет.

"Пора покончить с наглым и вызывающим поведением "Никитосов". Право написать заявление есть у каждого. А предприниматели, ищущие криминальных связей, должны помнить - такая "дружба" давно не в моде, авторитет "Никитосы" в уголовном мире потеряли безвозвратно и остаются на плаву только благодаря добровольным "пожертвованиям" бизнесменов. Да и ничем хорошим подобное общение не заканчивается - подтверждает список тех, кто пропал или погиб при невыясненных обстоятельствах", - отметил источник Накануне.RU в правоохранительных органах.

Другие новости по темам: Никитосы, Шадринск, влияние, Зауралье, банда, бандиты
09.04.2018 08:27 Мск | Шадринск | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.09.2017 07:59 Мск
Не чтут даже "воровские" традиции. Шадринских предпринимателей призывают активно противостоять местной ОПГ








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До "Никитосов" не дозвониться. В Шадринске местные бандиты полностью потеряли свое былое влияние и "популярность"
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