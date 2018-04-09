Пакистан интересуется российским вооружением. Китай считает, что это хорошо

В Китае обратили внимание на намерение Пакистана приобрести новейшее российское вооружение, включая танки Т-90, комплексы ПВО С-400 и истребители Су-35.

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан рассказал агентству "Спутник", что переговоры Исламабада с Москвой по С-400 уже ведутся и по завершении будет объявлено о результатах.

Стоит отметить, что если ещё в феврале этого года Пакистан опровергал стремление купить российские истребители Су-35, то сейчас Хуррам Дастгир Хан упомянул о том, что переговоры по этим машинам также начинаются и соглашения можно будет достичь "в ближайшие дни". Также, по словам Хана, Пакистан заинтересован в приобретении танков Т-90, причём, не в разовой сделке, а в долгосрочном сотрудничестве.

Хан рассказал, что в интересах обеих стран поддержание демократии и стабильности в Афганистане, и выразил надежду на то, что этого удастся достичь не только при содействии Соединённых Штатов, но и Китая, Ирана и России.

Китайское издание "Синьлан цзюньши" отмечает, что развитие российско-пакистанского военного сотрудничества вызовет обеспокоенность Индии. Вышеперечисленные образцы как минимум равны тем, что сейчас Москва поставляет Нью-Дели.

Кроме того, если раньше Пакистан был основным региональным партнёром США, то теперь американцы всё более полагаются на Индию, а Пакистан демонстрирует своё расположение России.

Китай в настоящее время экспортирует Пакистану большое количество вооружений, но, как отмечает "Синьлан цзюньши", существует надежда на то, что возможный выход России на этот рынок повысит конкурентную борьбу, а Пакистан повысит свои требования и к китайскому импорту.

Напомним, сейчас главный региональный конкурент Пакистана – Индия обладает крупнейшим в мире парком танков Т-90. Пакистан же закупал украинские танки, а также организовал совместное с Китаем производство машин "Аль-Халед".