На Ямале сняли на видео драку двух школьниц. Все участники установлены

В Лабытнанги школьница избила сверстницу, экзекуцию сняли на видео ее друзья, передает корреспондент Накануне.RU.

Все – и участницы драки, и зрители – установлены. Началась доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, в прошлом году в школе Гыды произошла громкая история. Зимой учителя сельской школы пожаловались губернатору Ямала на своих подопечных – преподаватели считают, что трудные подростки сколотили банду и держат в ужасе весь поселок, нападая как на местных жителей, так и на вахтовиков. Начальник департамента образования Тазовского района Валерий Куцуров, комментируя первые итоги проверки, заявил, что информация о преступности среди подростков несколько преувеличена и обросла домыслами. Позже селянин Игорь Яндо написал губернатору арктического региона Дмитрию Кобылкину открытое письмо, в котором попросил его лично прибыть в Гыду и навести-таки порядок. После проверки скандальной школы в Гыде 10 человек ответили дисциплинарно, в их числе – глава департамента образования Тазовского района.