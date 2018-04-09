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экономика  |  комментариев: 1
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Новости
09.04.2018 08:20 Мск (10:20 Екб)
общество | В России
Минтранс предлагает серьезно увеличить штрафы за задержку рейсов
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турист, туризм, аэропорт, задержка, рейс, самолет (2016) | Фото: ngs24.ru

Минтранс намерен через несколько недель завершить работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Согласно документу штрафные санкции за задержку вылета впервые повысятся с 2000 года, рассказали несколько источников "Известий", знакомых с ситуацией.
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По данным издания, в текущей версии законопроекта предлагается увеличить штрафа почти в 14 раз - до 339 рублей. При этом он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Как отмечается, в настоящее время за каждый час задержки перевозчик уплачивает 25 рублей, а общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета.

По мнению сенатора Игоря Фомина, ужесточение санкций позволит дисциплинировать перевозчиков и повысить пунктуальность выполнения чартерных рейсов. Однако, по его словам, слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил повысить налог на рейсы через Москву. При этом, вероятно, что вместе с НДС взлетят и цены на билеты.

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09.04.2018 08:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Минтранс предлагает серьезно увеличить штрафы за задержку рейсов
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