ХК "Автомобилист" не будет продлевать контракт с защитником Денисом Куляшом

Защитник Денис Куляш покидает хоккейный клуб "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, контракт игрока истекает 30 апреля и продлен не будет. Куляш пополнил состав "Автомобилиста" в октябре прошлого года и сыграл 33 матча, в которых набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности -1.

В клубе поблагодарили защитника за работу и пожелали удачи в продолжении карьеры.

Напомним, "Автомобилист" завершил свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина 12 марта, когда проиграл в шестом матче серии магнитогорскому "Металлургу".