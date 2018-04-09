В Кургане пьяный водитель на машине без номеров сбил пешехода

В Кургане в поселке Рябково пьяный водитель на машине без номеров сбил пешехода.

ДТП произошло 6 апреля днем у дома №8 на улице Черняховского, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "TOYOTA" ехал со стороны Добролюбова в сторону Карбышева - в это время 41-летний пешеход решил перебежать проезжую часть по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля.

"В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение", - добавили в полиции.