В магазинах "Красное & Белое" в Кургане торговали сигаретами рядом со школами и детсадами

В Кургане 28 магазинов "Красное & Белое" торговали сигаретами вблизи школ и детских садов.

В выявленных торговых объектах осуществлялась реализация табачной продукции на расстоянии менее чем сто метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг, сообщили Накануне.RU в УФАС региона.

Сейчас нарушения устранены, табачная продукция в данных торговых точках больше продаваться не будет.