"Дочка" "Газпромнефти" намерена обанкротить сеть частных АЗС в Пермском крае

"Газпромнефть-Региональные продажи" сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд Пермского края с требованием банкротства ООО "Феникс Петролеум" - компания владеет сетью частных АЗС в Прикамье.

В сообщении указано, что причиной обращения в суд является задолженность "Феникс Петролеума" за поставку топлива в размере 321,4 млн руб. Суд обязал компанию выплатить задолженность, но в трехмесячный срок компания не погасила долг перед "Газпромнефть-Региональные продажи".

"В добровольном порядке обязательства по оплате задолженности по договору в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, не исполнены. На сегодняшний день задолженность ООО "Феникс Петролеум" не погашена. Таким образом, должник обладает признаками банкротства, что является основанием для введения в отношении него процедур, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - говорится в сообщении кредитора.

Отметим, что заправки "Феникс Петролиум" работают в Пермском крае под брендом "Газпромнефть". Как сообщало Накануне.RU, большая часть АЗС закрылась.