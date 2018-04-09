Сургутский полигон ТБО, несмотря на решение суда, продолжит работу

Вывоз и переработка мусора на территории сургутского полигона твердых бытовых отходов осуществляется без перебоев в штатном режиме. Его работа, несмотря на решение суда, продолжится, передает корреспондент Накануне.RU.

6 февраля вступило в силу решение окружного суда о запрете эксплуатации полигона: его территория больше положенной на 300 м. Начальник управления по природопользованию и экологии мэрии Семен Бондаренко заявил на брифинге: согласно результатам независимой экспертизы, нарушений нет. В Сургутский городской суд ушло заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 2021 г. Вердикт Фемиды обжалован в окружной инстанции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Отметим, судебные разбирательства не повлияют на экологическую ситуацию, связанную с вывозом отходов. Ежедневно 250 мусоровозов обслуживают многоквартирные дома, организации и предприятия города. За год на территории сургутского полигона перерабатывается около 800 тыс. "кубов" отходов. При этом стоимость их размещения является самой низкой в округе.