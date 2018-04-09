В заксобрание Прикамья внесен вопрос о создании Горнозаводского городского округа

Вопрос о создании Горнозаводского городского округа внесен на рассмотрение в заксобрание Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из текста пояснительной записки, преобразование городского поселения осуществляется в целях ускорения его социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения.

Переходный период преобразования Горнозаводского городского поселения в городской округ установлен до 1 января 2019 г. За это время будут сформированы органы местного самоуправления, разграничение имущества, а также урегулирован ряд других вопросов.

Проект будет рассмотрен на заседании заксобрания. Ранее инициатива обсуждалась на публичных слушаниях и была поддержана местными жителями.

Напомним, ранее депутаты заксобрания поддержали инициативы о создании Чайковского и Краснокамского городского поселения.