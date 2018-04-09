В России проверят расположение детских игровых комнат в торговых центрах

Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что ведомство поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, правильно ли расположены детские игровые комнаты в торговых центрах.

Он отметил, что в России есть Свод правил по проектированию и строительству от 2009 года, актуализированный в 2012 году. Согласно документу, детские игровые комнаты в торговых центрах не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода. Как отмечает Мень, таким образом, региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не отслеживали выполнение этих правил.

По словам главы Минстроя, стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом. "Когда приходит потенциальный инвестор арендовать помещение под игровую комнату и говорит: "Нет, нам это дорого", — ему отвечают: "Тогда поднимитесь на четвертый этаж — там у нас дешевле". Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть", — отметил Мень, пишет газета "Известия".

Напомним, проверки в торговых центрах страны начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.