Минобороны считает, что могила разведчика Кузнецова должна остаться на Украине

Министерство обороны РФ высказалось против переноса останков уральского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, Минобороны вслед за МИДом не посчитало нужным переносить могилу уроженца Свердловской области с Украины на Урал.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел РФ также высказалось против такого предложения. По мнению представителей дипломатического ведомства, это "контрпродуктивно". Вопрос о перезахоронении поднял сам депутат Альшевских.

"Аргумент аналогичный – мы можем создать прецедент, после которого украинские власти вместе с националистами потребуют от России перенести захоронения участников Великой Отечественной с территории Незалежной", – написал депутат.

Отметим, что сейчас могила легендарного разведчика Николая Кузнецова, родившегося в Свердловской области, находится во Львове, на Холме Славы. Мемориал неоднократно оскверняли.