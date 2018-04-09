В Красноярском крае группа туристов пропала в горах во время метели

Группа из четырех туристов пропала в воскресенье на горе Аргиджек в Манском районе Красноярского края, сообщили ТАСС в краевом главке МЧС.

Как уточнили в краевом отряде "Спасатель", люди потеряли ориентир неподалеку от поселка Жайма, "по причине поднявшейся метели".

Поиски ведут краевые спасатели. Сообщается также, что температура в Манском районе в данный момент около 0, идет небольшой снег. В течение дня ожидаются осадки и температура до +7.

Напомним, в 2010 году в Красноярском крае были найдены трое туристов, пропавшие по время сплава по реке Рыбная.