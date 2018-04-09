ВЦИОМ: 68% россиян хранят деньги в рублях

Число россиян, имеющих сбережения, увеличилось за последние три года с 64% до 77%. При этом 68% россиян хранят свои деньги в национальной валюте, их количество выросло на 16% по сравнению с 2015 г.

Доля тех, кто делает накопления в долларах, за три года сократилась с 7% до 5%, в евро — с 4% до 3%, пишут "Известия" со ссылкой на исследовании ВЦИОМа "Курс рубля к доллару: намечается ослабление".

Как показало исследование ВЦИОМа, интерес к ситуации на валютном рынке у граждан снижается. В 2015 году за курсом доллара к рублю следили 60% опрошенных, в 2018 году — 54%. Одновременно с 38% до 45% выросло число тех, кому не интересны изменения курса.