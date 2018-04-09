Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области досрочно подал в отставку

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын в понедельник досрочно подал в отставку. По его словам, он сделал это, чтобы депутаты могли выбрать главой облсовета бывшего губернатора Амана Тулеева.

"Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета - это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", - цитирует Синицына РИА Новости.

По его словам, он написал заявление о сложении полномочий председателя облсовета, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева. Парламентарии рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

Напомним, ранее Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.

На минувшей неделе Аман Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области.